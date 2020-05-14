Japonya Başbakanı Abe'den Covid-19 uyarısı - Son Dakika

39 eyaletinde OHAL'in sona ereceği açıklanan Japonya'da Başbakan Shinzo Abe, söz konusu bölge sakinlerinin salgını önlemek için tetikte kalmaya devam etmeleri gerektiğini, dikkatli olunmazsa salgında yeni dalganın mümkün olduğunu belirtti.

Hükümetin korona virüsün yayılma hızındaki düşüşü göz önüne alarak 39 eyaletteki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını sonlandırma kararı aldığı Japonya'da Başbakan Shinzo Abe sürece dair açıklamalarda bulundu. Abe, OHAL kararının sona ereceği eyaletlerin sakinlerinin tetikte kalmaya devam etmesi gerektiğini belirterek önleyici tedbirlerin salgını durdurmada kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Hükümetin 39 eyalete dair kararı sağlık sisteminin durumunu ve enfeksiyon yayılma hızını değerlendirerek aldığını kaydeden Başbakan Abe, Tokyo ve Osaka da dahil olmak üzere uygulamanın süreceği eyaletlere dair kararın ise önümüzdeki hafta verilebileceğini belirtti.

"EVDE KALMAYA DEVAM" ÇAĞRISI

Son günlerde vaka sayısında yaşanan düşüşe vurgu yapan Abe, bunun insanların evde kalma ve fiziksel teması azaltma çabalarının bir sonucu olduğunun altını çizdi. Çabaların devam etmesi gerektiğini hatırlatan Abe, aksi takdirde ikinci bir enfeksiyon dalgasının görülebileceği uyarısında bulundu. Abe, böyle bir senaryo karşısında hükümetin yeniden OHAL ilan etmek zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.

ÖNCE KISMİ OHAL KARARI

Japonya'da hükümet artan korona virüs vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti.

SÜRESİ UZATILMIŞTI

Başbakan Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Daha önce uygun koşulların oluşması halinde OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceğini açıklayan hükümet, bugün 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandırma kararı almıştı. Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti.

725 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'da 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 16 bin 914 kişi korona virüse yakalanmış, 13'ü aynı geminin yolcularından toplam 725 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tokyo 5 bin 27 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, Osaka'da bin 765 Kanagawa'da bin 233 vaka tespit edilmişti. Hokkaido 989 vaka ile listede kendine yer bulurken, Saitama'da da 974 kişi Covid-19'dan enfekte olmuştu. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçmişti.

(Burak Ersoy/İHA)