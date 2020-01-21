Japonya Başbakanı Abe'den Güney Kore ile dostluk vurgusu - Son Dakika

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Asya'da giderek artan güvenlik kaygılarının komşu ülkelerle diplomasiyi gerekli kıldığını belirterek, Güney Kore'yi Japonya'nın en önemli komşusu olarak niteledi.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün başlayan yeni meclis döneminin açılışında dış politikaya dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Güney Kore-Japonya ilişkilerine değinen Abe, Kuzeydoğu Asya'da giderek artan güvenlik kaygılarının, komşu ülkelerle yürütülen diplomasiyi daha da gerekli kıldığını vurgulayarak,



"Güney Kore, Japonya'nın temel değerleri ve stratejik çıkarları paylaştığı en önemli komşusudur" ifadelerini kullandı. Abe, Güney Kore'nin Japonya ile gelecek odaklı ilişkiler kurması için çaba sarf edilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.



Karşılıklı mesajlar



Abe'nin Güney Kore'ye yönelik olumlu mesajları, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in geçen hafta Japonya ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi. İki ülkenin savaş dönemi uygulamalarına yönelik ihtilaflarının çözümü için diyalog çağrısı yapan Moon, Japonya'dan "en yakın komşumuz" olarak bahsederken, Abe ise geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı meclis konuşmasında, Güney Kore'yi "önemli komşu" olarak nitelemişti. Geçtiğimiz ay Çin'de bir araya gelen ikili, ilişkileri iyileştirmenin önemini vurgulamıştı. - TOKYO