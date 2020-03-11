Japonya Başbakanı Abe'den korona virüsü çağrısı - Son Dakika

Korona virüsünün yayılmasını önlemede kritik bir süreçten geçildiğini belirten Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkedeki kitlesel etkinliklerin 10 gün daha ertelenmesi ya da iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle birçok kitlesel etkinliğin iptal edildiği ya da ertelendiği Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe'den konu ile ilgili yeni açıklama geldi. Dün, korona virüsü ile mücadele için kurulan hükumet görev gücü toplantısında konuşan Abe, hükumetin salgınla mücadele için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip bir süreçten geçildiğini vurgulayan Abe, kitlesel kültür ve spor organizasyonlarının iptali ya da ertelenmesi için, organizatörlerden 10 gün daha işbirliği istediğini açıkladı.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Abe, 26 Şubat'ta yaptığı ilk çağrıda 2 haftanın virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu vurgulamış, ülke genelindeki kitlesel etkinliklerin organizatörlerine kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısı yapmıştı. Yasal bir yaptırımı olmamasına rağmen Abe'nin çağrısı karşılık bulmuş, ülke genelindeki birçok konser, sergi ve festival ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Hükumet de ülkedeki tüm ilköğretim okulu, ortaokul ve liselerin eğitime geçici olarak ara vermesine karar vermişti.

(İHA)