Japonya Başbakanı Abe'den kritik adım - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Abe'den kritik adım

7 saat önce

Japonya Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe'den kritik adım, System.String[]

Japonya Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime ara vermelerini isteyeceğini söyledi. Çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

KRİTİK İKİ HAFTA

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe'nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki vakalar arasında öğrencilerin de olduğu belirtilmiş, virüsün okullarda yayılma ihtimalinin büyük risk teşkil ettiği dile getirilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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