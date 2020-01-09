Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu seyahati kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu seyahati kararı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu seyahati kararı

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, daha önce iptal edilmesi gündeme gelen Orta Doğu seyahatini planlandığı şekilde gerçekleştireceği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Abe'den Orta Doğu seyahati kararı, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, daha önce iptal edilmesi gündeme gelen Orta Doğu seyahatini planlandığı şekilde gerçekleştireceği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, İran-ABD gerginliği dolayısıyla iptal edilmesi gündeme gelen Orta Doğu seyahatinin daha önce planlandığı şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi. Japonya kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, üst düzey bir Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, ani bir değişiklik olmadığı sürece başbakanın Orta Doğu programında değişiklik olmayacağını söyledi.

İPTAL GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Japonya hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede artan tansiyon nedeniyle, Abe'nin seyahatinin iptal edilebileceği belirtilmişti. Cumartesi başlaması öngörülen Orta Doğu seyahati kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etmesi planlanan Abe'nin, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı ile ilgili muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyor.

(İHA)

Shinzo Abe, Orta Doğu, Japonya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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