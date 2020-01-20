Japonya Başbakanı Abe'den

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, ülkenin sosyal güvenlik sisteminde, yaşlanan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda değişikliğe gitme sözü verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, yeni parlamento döneminin açılışında yaptığı politika konuşmasında, Japonya anayasasında ve sosyal güvenlik sisteminde değişiklik yapma kararlılığını yineleyerek, "Ülkemizi yeniden şekillendirmek için sosyal güvenliği geliştireceğim ve diğer cesur reformları yapacağım. Reiwa döneminin başlaması, yaklaşan Olimpiyatlar ve Engelli Olimpiyatları ve onların verdiği moralle harekete geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

Abe, Japonya'nın komşularıyla diplomasi arayışını sürdüreceğine, Güney Kore ile savaş döneminde zorla çalıştırılanlara tazminat konusunda yaşanan soruna eğilinmesi gerektiğine işaret ederek, kaçırılan Japon vatandaşları konusunda da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "ön koşulsuz" yüz yüze görüşme yapmakta kararlı olduğunun altını çizdi.

Japonya Başbakanı, "Çin ile de yeni dönemde olgun ilişkiler tesis etme" arzusunu dile getirdi.

Abe, Japonya'nın potansiyel tehditlerden korunmak için bir uzay birimi kuracağını ve bu birimin ABD ile yakın iş birliği yapacağını bildirdi.

Japonya'nın uydularına yönelik müdahaleye ve siber tehditlere karşı kendisini savunması gerektiğine dikkati çeken Abe, birimin nisanda göreve başlayacağını kaydetti.