Son Dakika Haberleri: Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
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Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.

Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Japonya, Tokyo, Güncel
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