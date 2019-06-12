Son Dakika Haberleri: Japonya Başbakanı Abe, İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstlenecek
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Japonya Başbakanı Abe, İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstlenecek

4 saat önce

İran, ABD ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya’dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı. Japonya'dan ise bu çağrıya olumlu yanıt geldi.

Japonya Başbakanı Abe, İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstlenecek, System.String[]
İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya'dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı. Japonya ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyaretinden önce Reuters'ın sorularını yanıtlayan üst düzey bir İranlı yetkili, "Japonya, İran ve ABD arasında devam eden gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayabilir." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:23 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Japonya, Dünya
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