Japonya Başbakanı Abe, İran-ABD gerilimini azaltmak için rol üstlenecek
4 saat önce
İran, ABD ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya’dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı. Japonya'dan ise bu çağrıya olumlu yanıt geldi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:23
, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD
) ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya
'dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı. Japonya ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran
ziyaretinden önce Reuters
'ın sorularını yanıtlayan üst düzey bir İranlı yetkili, "Japonya, İran ve ABD arasında devam eden gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayabilir." dedi.
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