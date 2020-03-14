Japonya Başbakanı Abe, koronavirüse rağmen olimpiyatların yapılmasını bekliyor - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Abe, koronavirüse rağmen olimpiyatların yapılmasını bekliyor

26 dakika önce

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ülkede ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılacağını ifade etti.

Japonya Başbakanı Abe, koronavirüse rağmen olimpiyatların yapılmasını bekliyor, System.String[]

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ülkede ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılacağını ifade etti.

Kyodo ajansındaki habere göre Abe, ülkede olağanüstü hal ilan etmeye gerek olmadığını ve koronavirüs salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağını belirtti.

Abe, "Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Olimpiyat hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Japonya Başbakanı Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile beraber çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 1400'ü aşarken, 28 kişi hayatını kaybetti.

Shinzo Abe, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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