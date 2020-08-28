Japonya Başbakanı Abe'nin istifa edeceği iddia edildi

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürüldü.

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürüldü. Kamu yayıncısı NHK'nın iktidardaki Liberal Demokrasi Partisinden (LDP) ismi açıklanmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Abe'nin sağlık durumu sebebiyle istifa edeceği iddia edildi. Ay başından beri bir dizi tetkikten geçen Abe, haziran ortasından bu yana düzenli basın toplantısı yapmadı. Son basın toplantısını 18 Haziran'da düzenleyen Abe, kendisine yöneltilen soruları kısaca cevaplandırıyor. Ulusal basında çıkan haberlerde temmuz ayında Abe'nin başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti. Hafta başında Abe, Japonya'da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanmıştı. 2006'da ilk defa başbakanlık görevini üstlenen Abe Şinzo, lideri olduğu LDP'nin 2007 üst meclis seçimlerinde ağır mağlubiyet alması sonrasında istifa etmişti. 2012 seçimlerini kazanarak ikinci kez başbakanlık görevine gelen Abe, Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi oldu.

Japonya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:03 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı Abe'nin istifa edeceği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik