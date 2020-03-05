Japonya Başbakanı Abe'nin korona virüsü mesaisi - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Abe'nin korona virüsü mesaisi

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe muhalefet partisi liderleri ile bir araya gelerek korona virüsü ile mücadele kapsamında gerekebilecek olası bir OHAL ilanı konusunda destek istedi.

Japonya Başbakanı Abe'nin korona virüsü mesaisi, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe muhalefet partisi liderleri ile bir araya gelerek korona virüsü ile mücadele kapsamında gerekebilecek olası bir OHAL ilanı konusunda destek istedi.


Japonya'da hükumet sert tedbirlerle korona virüsü ile mücadele etmeye çalışırken Japonya Başbakanı Shinzo Abe muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya geldi. Vak'a sayısının bini geçtiği ülkede yeni önlem arayışlarını sürdüren Başbakan Abe, gerekli olması halinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilmek için muhalefetten yasal zemin konusunda destek istedi. Önümüzdeki 1-2 haftanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Abe, "OHAL ilanına gerek kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Daha fazla yetki


Olası bir OHAL ilanının Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve bölge valilerine virüsle mücadele kapsamında daha fazla yetki sağlayacağı kaydedilirken kamu otoritelerinin, market benzeri ticari işletmelerin çalışma saatlerini sınırlandırma gibi önlemler alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca olası OHAL adımının ardından yetkililerin ülkedeki bina ve arazilerin, sahiplerinin izni gerekmeksizin tıbbi amaçlarla kullanabileceği belirtiliyor. Muhalefet partilerinin yasal düzenleme için hükümet ile iş birliği yapması beklenirken, konunun önümüzdeki günlerde Mecliste gündeme geleceği ifade ediliyor. - TOKYO

Shinzo Abe, Japonya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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