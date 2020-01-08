Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor

7 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Orta Doğu'ya yapmayı planladığı seyahati iptal edeceği öğrenildi.

Japonya Başbakanı Abe, Orta Doğu seyahatini iptal ediyor, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Orta Doğu'ya yapmayı planladığı seyahati iptal edeceği öğrenildi.


ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürmesiyle tırmanan ve bugün İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Aynul Esad ve Erbil'deki üsse roketli saldırılarıyla üst seviyelere ulaşan gerilim, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin programında değişikliğe neden oldu. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Abe'nin planlanan Orta Doğu gezisinin bölgedeki gerginlik nedeniyle iptal edileceği öğrenildi. Abe'nin, Cumartesi başlayacak Orta Doğu seyahati kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.


SDF gündemi


Japon basınına yansıyan haberlere göre, iptal edileceği öğrenilen seyahat sırasında, Abe'nin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı ile ilgili muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyordu. - TOKYO

Kasım Süleymani, Shinzo Abe, Orta Doğu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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