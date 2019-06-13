Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da
7 saat önce
- Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran lideri Ali Hamaney ile görüşmesi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:44 Kaynak: AA
- Japonya
Başbakanı Abe Şinzo'nun İran
lideri Ali Hamaney
ile görüşmesi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran
'da, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.
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