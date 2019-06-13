Son Dakika Haberleri: Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da
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Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da

7 saat önce

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran lideri Ali Hamaney ile görüşmesi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran lideri Ali Hamaney ile görüşmesi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Ali Hamaney, Tahran, İran, Shinzo Abe, Güncel
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