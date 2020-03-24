Japonya Başbakanı Abe Şinzo, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl... - Son Dakika

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Japonya Başbakanı Abe Şinzo, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl...
6 saat önce
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini istedi.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini istedi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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