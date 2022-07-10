Japonya'nın Eski Başbakanı Shinzo Abe , 8 Temmuz 2022'de Japonya'nın Nara şehrinde bir LDP (Liberal Demokrat Parti) adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun evinin önünde saygı duruşu ve anma etkinliği - Son Dakika

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