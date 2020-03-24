Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat... - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat...

6 saat önce

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat..., System.String[]

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Shinzo Abe, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:28 Kaynak: AA

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