Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e Japonya'nın Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e Japonya'nın Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, üç ayaklı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü. Riyad'da gerçekleşen görüşmede Abe'nin, Kral Selman'a Japonya'nın Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini ifade etti. Görüşmede Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararını da gündeme getiren Abe, askeri misyonun amacı hakkında Selman'a bilgi verdi. Abe ayrıca, bu yıl Suudi Arabistan'ın G-20 zirvesine, Japonya'nın ise olimpiyatlara ev sahipliği yapacağını hatırlatarak 2020'nin iki ülke için de tarihi bir yıl olacağını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın reform çabalarından övgüyle söz ettiği kaydedilen Abe, söz konusu çabaların Orta Doğu'da istikrar için gerekli olduğunu belirtti. Abe, enerjinin yanı sıra başka alanlarda da işbirliğinin hızlandırılması konusundaki umudunu da dile getirdi.

İKİ LİDER İŞBİRLİĞİNDE MUTABIK KALDI

Kral Selman ise Japonya ile Suudi Arabistan arasında artan işbirliğinden memnun olduğunu belirterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın enerji ve diğer alanlarda derinleştirilmesini umduğunu söyledi. Selman ve Abe'nin, iki ülkenin de 2020'de ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerin başarısı için işbirliği içinde çalışma konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi.

(İHA)

Suudi Arabistan, Shinzo Abe, Orta Doğu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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