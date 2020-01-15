Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Umman'ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e başsağlığı dileklerini iletti.

Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Umman'ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e başsağlığı dileklerini iletti.


Orta Doğu turunun son durağı olan Umman'a gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Umman'ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile bir araya geldi. Sultan Kabus bin Said'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Abe, Japonya halkı ve hükümeti adına Umman'a başsağlığı dileklerini iletti.


Diplomasi trafiği


Başbakan Abe, daha sonra ise Umman Sultanı Özel Temsilcisi Esat Bin Tarık Al Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planından bahsettiği kaydedilen Abe'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin konu hakkındaki desteğini aldığını ifade ettiği belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Japonya'nın kararını anlayışla karşılayan Al Said, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere birlikte çalışma konusunda da Abe ile mutabık kaldı.


Son durak


Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planı hakkında muhataplarını bilgilendirmek için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ve Umman'ı kapsayan Orta Doğu turuna çıkan Abe, seyahati boyunca ABD- İran gerginliğinin azaltılması için de bölge ülkelerine çağrıda bulunmuştu. - TOKYO

Shinzo Abe, Orta Doğu, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu

Son Dakika Haberleri
16:48 DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
16:48 Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli - Son Dakika
16:48 Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
16:43 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara'da - Son Dakika
16:43 Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Abe, yeni Umman Sultanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]