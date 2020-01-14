Japonya Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Japonya Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan, Japonya'ya istikrarlı şekilde petrol arzının sağlanması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin azaltması için işbirliği yapma konularında mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan, Japonya'ya istikrarlı şekilde petrol arzının sağlanması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin azaltması için işbirliği yapma konularında mutabık kaldı.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan seyahatini tamamlamasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'de, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan ile görüştü. Görüşmede Abe'nin Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması için diplomasi çağrısı yaptığı öğrenilirken, Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararının nedenleri konusunda da muhataplarına bilgi verdiği kaydedildi. Bu kararı anlayışla karşıladığı kaydedilen el-Nehyan'ın, Japonya'nın Arap Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik dengeli politikasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği öğrenildi. Ayrıca iki liderin, Japonya'ya istikrarlı şekilde petrol arzını sağlama ve Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için iş birliği yapma konularında mutabık kaldıkları kaydedildi.


İki liderin de karşılıklı ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldıkları görüşmede, el-Nehyan, Abe'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Japonya'nın 1971'de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. El-Nehyan son yıllarda ticaret, enerji, teknoloji ve eğitim alanlarında iki ülke arasında artan iş birliğinden memnun olduğunu dile getirdi.


Devam eden İran-ABD gerginliği gölgesinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turuna çıkan Abe, hafta sonu gittiği Suudi Arabistan'da bölgedeki gerilimi azaltmak için diplomasi çağrısı yapmıştı. Abe'nin Orta Doğu seyahatinin bir nedeninin ise Japonya'nın bölgeye askeri güç gönderme kararı konusunda muhataplarını bilgilendirmek olduğu biliniyor. Abe'nin son olarak Umman'ı ziyaret etmesi bekleniyor. - ABU DABİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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