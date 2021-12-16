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Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor

16.12.2021 10:05
Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmediğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmediğini açıkladı.

Çin'deki insan hakkı ihlalleri nedeniyle birçok ülkenin diplomatik boykot uygulama kararı aldığı Pekin Kış Olimpiyatları'na ilişkin Japonya'dan sürpriz bir karar geldi. Bugün Meclis oturumunda konuyla ilgili açıklamada bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Şubat ayında yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmediğini söyledi.

Kishida daha önce Pekin Olimpiyatları'na karşı uygulanan diplomatik boykota dair kararını, Japonya'nın ulusal çıkarlarını ve çeşitli konuları kapsamlı bir şekilde ele aldıktan sonra vereceklerini ifade etmişti.

ABD BOYKOT KARARI ALMIŞTI

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı almış, boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağı ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceği belirtilmişti. Boykot kararına daha sonra Kanada, İngiltere ve Avustralya da katılmıştı.

PEKİN TOKYO'DAN DESTEK BEKLİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, daha önce yaptığı açıklamalarda, sporun "siyasallaştırılmasına" kesinlikle karşı olduklarını belirtmişti. Lijian Tokyo'dan gelebilecek boykot kararına karşı, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" ifadelerini kullanarak Tokyo'dan destek istemişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor

Kış Olimpiyatları, Japonya, Tokyo, Pekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kishida, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı düşünmüyor - Son Dakika
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