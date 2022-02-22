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Kishida: "Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" - Son Dakika

Kishida: "Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir"

22.02.2022 09:36
Kishida: "Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının Ukrayna'nın egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının Ukrayna'nın egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Kishida, verilecek tepki konusunda yaptırımlar da dahil olmak üzere G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasına tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Rusya'nın eylemleri, asla tasvip etmediğimiz ve karşı çıktığımız şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın kararının uluslararası hukuku ve Minsk anlaşmasını da ihlal ettiğini belirten Kishida, gelişmeleri yakından takip ederek yaptırımlar da dahil verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kishida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYASHİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de Rusya'nın adımının Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini yineledi. Ülkesinin uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğinin altını çizen Hayashi, durumu endişe ile izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Hayashi, yaptırımlar da dahil gerekli yanıtın verilmesi için G7 ülkeleri ve diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

(Burak Ersoy/ İHA)

Kishida: Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir

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Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kishida: 'Rusya'nın eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir' - Son Dakika


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