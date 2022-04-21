Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

21.04.2022 06:15
Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

İlkbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla Başbakan Kişida'nın makamı adına Kudankita bölgesindeki Şinto inancı tapınağına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Kyodo ajansına göre Başbakanlığa yakın kaynaklar, iki gün sürecek festival kapsamında Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Politika Şefi Takaiçi Sanae tapınağı ziyaret etti.

Öte yandan, 2012-2020'deki görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süre başbakanı" unvanına sahip Abe Şinzo ise tatışmalı tapınağa ziyaret bulundu.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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