Başbakan sıfatıyla tapınağı en son Aralık 2013'te Abe Şinzo'nun ziyaret ettiği biliniyor. 2012-2020'deki göreviyle "en uzun süreli başbakan" Abe, bu yıl uğradığı suikastta ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı Kişida'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış - Son Dakika

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