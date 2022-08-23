Japonya Başbakanı: "Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak" - Son Dakika
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Japonya Başbakanı: "Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak"

23.08.2022 16:43
Japonya Başbakanı: "Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya'nın uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya'nın uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ukrayna'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen İkinci Kırım Platformu Zirvesi'nde konuşan Kişida, ülkesinin Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

Japon Başbakan, "acımasız" olarak nitelediği Rus saldırılarının hem Avrupa hem Asya bölgesindeki uluslararası düzeni temelden sarstığını belirtti.

Ülkesinin, Kırım bölgesi dahil, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü devamlı desteklediğini kaydeden Japon Başbakan, "statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere şiddetle karşı çıkıyoruz." dedi.

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima eyaleti kökenli olduğunu anımsatan Kişida, nükleer silah kullanımı ve nükleer silah kullanmak tehditlerine tahammül göstermediğine dikkati çekti.

Savunma ekipman desteği, mali ve insani yardımlarla Japonya'nın Ukrayna'nın yanındaki duruşunu sürdürdüğünü anımsatan Kişida, Rusya'ya karşı ise güçlü yaptırımlar uyguladıklarının altını çizdi.

Kişida, Asya'daki tek G-7 üyesi ülke olarak Japonya'nın, Güneydoğu Asya ülke liderleriyle arka arkaya gerçekleştirdiği diyaloglarda, uluslararası toplumun benimsediği prensiplerin savunulmasının öneminde hemfikir olduklarını söyledi.

2023 G-7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Kişida, "Japonya, tecrübesiyle ve uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde barış ve Ukrayna'nın yeniden inşasının başarılması için elinden geleni yapacak." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kiev'de Kırım Platformu 2. Zirvesi yapıldı Kiev'de Kırım Platformu 2. Zirvesi yapıldı Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Ukrayna, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı: 'Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı: "Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak" - Son Dakika
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