Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Japonya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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