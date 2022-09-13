Japonya Başbakanı Kişida, Okinawa'da seçim mağlubiyetine rağmen ABD üssü planında kararlı

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) desteklediği Sakima Atsuşi ise 274 bin 844 oy elde edebildi. Sonuç, LDP'nin izlediği üs yer değiştirme planına darbe olarak yorumlandı.

Katılım oranının yüzde 57,9 olarak kaydedildiği seçim sonuçlarına göre, ana muhalefetin desteklediği Tamaki, geçerli oyların yüzde 50,8'ine denk gelen 339 bin 767 oy kazandı.

Kaynak: AA

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