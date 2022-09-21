Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıları "uluslararası düzenin temelini sarsan şiddet eylemleri" olarak niteledi.

Zelenski: Ukrayna, Rusya için adil bir ceza talep ediyor

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'dan, Karadeniz'de tahıl ihracatının sürdürülmesinde arabulucu Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

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