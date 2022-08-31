Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu

31.08.2022 09:30
Japonya Başbakanı Kişida, Abe için resmi cenaze töreni gerektiğini savundu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'ya, resmi cenaze töreni yapılması gerektiğini savundu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'ya, resmi cenaze töreni yapılması gerektiğini savundu.

2012-2020 yıllarındaki iktidarıyla "Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakanı" unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları sürüyor.

Önceki hafta sonu Kovid-19'a yakalanan Kişida, ailesiyle girdiği karantina sonrası yaptığı resmi mesaide ilk basın toplantısını düzenledi.

Japon Başbakan, Abe'ye resmi cenaze töreni düzenlenmesine yönelik hükümetin yaklaşımına karşı, kamuoyundaki soruları mecliste yanıtlayacağını söyledi.

1,8 milyon dolarlık bütçe ayrılan Abe'nin resmi merasiminin maliyetine yönelik Japon Başbakan, "fotoğrafın bütününü" ivedilikle açıklamaya çalışacağını belirtti.

Kişida özür diledi

Eleştirileri doğrudan cevaplayacağını kaydeden Kişida, "Devlet cenaze töreni düzenlenmesi kararını alan başbakan olarak eleştirileri ciddiyetle karşılama sorumluluğum var." dedi.

Abe'nin sadece yurt içinde değil, Japonya dışında da "hatırının sayıldığını" kaydeden Kişida, tören vesilesiyle uluslararası liderlerin taziyelerini iletme fırsatı bulacağını bildirdi.

Kişida, Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerinin, suikast zanlısının sorgusunda sözünü ettiği "Birleşme Kilisesi" ile ilişki içerisinde bulunduğunun ortaya çıkmasına da değindi.

Yüzleşilen kuşkular sebebiyle özür dileyen Kişida, "Halkın siyasete güveni sarsıldı." diyerek, milletvekillerinin, prensip gereği bu yapılanmadan ilişkilerini kesmelerini isteyeceğini belirtti.

Yüzde 80'i LDP'den

Kilise bağlantılı bir gruba destek verici mesaj yayımladığı sebebiyle Abe'ye kin beslediğini belirten suikast zanlısı Yamagami Tetsuya (41) sorgusunda, "Birleşme Kilisesi'ne" yönelik annesinin maddi bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini söylemişti.

Yamagami'nin amcası, gazetecilere yapığı açıklamada, zanlının annesinin kiliseye yaklaşık 100 milyon yen bağışta bulunduğunu, acı olaya rağmen annenin, takipçisi olduğu kilisenin başının derde girmesinden üzüntü duyduğunu da beyan etmişti.

Kyodo ajansının araştırmasında, ülkedeki 712 milletvekilinin 106'sının söz konusu yapılanmayla bir şekilde bağlantısının bulunduğu, bunların yaklaşık yüzde 80'inin iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

1967 sonrası ilk

Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze törenine yönelik 249 milyon yenlik (1,8 milyon dolar) bütçe tahsisatını geçen hafta onaylamıştı.

Tamamı mevcut mali yıl rezerv bütçesinden karşılanacak tahsisattan 210 milyon yenlik pay, tesis içi tanzime ve 30 milyon yen ise yer ve malzeme kiralarına ayrılacak.

Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti, hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.

Yoşida Şigeru'nun 1967'deki cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için düzenlenen devlet nezdinde ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

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Kaynak: AA

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