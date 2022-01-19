Japonya Başbakanı Kişida, koronavirüs sürecinde dijitalleşmenin önemine dikkati çekti - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kovid-19 salgınının ülkedeki dijitalleşmenin yetersizliği gerçeğini ortaya koyduğunu belirterek, "Dijital teknolojilerin gücü, Japonya'nın sosyal sorunlarının çözümü için olmazsa olmaz niteliktedir." dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında konuşan Başbakan Kişida, ülkesinin yeni ekonomik döneme geçiş planları, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği konularına değindi.

Kişida, bir ülkede denge ve denetleme mekanizması olmadan işleyen devlet kapitalizminin hem ülke hem de dünya için risk taşıdığına işaret ederek, "Ülke ekonomisi ve toplumunu, demokrasinin evrensel değerlerini koruyarak yeni bir döneme taşımayı hedefliyorum. Bir başka deyişle liberal ve demokratik toplum hedefini gerçekleştirmek benim hedefimdir." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine dair 2016'da varılan Paris Anlaşması kapsamında Japonya'nın sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Kişida, "Japonya, 2030 itibarıyla emisyon oranını yüzde 46 azaltma ve 2050'ye kadar karbon nötr ülke olma hedeflerini gerçekleştirmede kararlılık göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kişida, Japonya'nın bu hedeflerine ulaşmak için zorlu yollardan geçeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

" Fukuşima'daki nükleer güç santrali kazasının Japonya'da yarattığı sıkıntılar sürüyor. Yenilenebilir güç üretiminin maliyeti, Japonya'nın ada ülkesi olması nedeniyle kaçınılmaz olarak yüksek. Bu faktörler, Japonya ekonomisini zor duruma sokar nitelikte. Bu durum karşısında çözüm üretmek üzere kamu ve özel sektörler, karbon nötr toplum hedefimizi gerçekleştirmek için iş birliği halindedir."

"Şimdi Japonya için dijitalleşme sürecini hızlandırma zamanıdır"

Japonya'nın yeni ekonomik dönemine geçişinde dijitalleşmenin ayrı bir önem taşıyan unsur olduğuna dikkati çeken Kişida, şunları kaydetti:

"Japonya'da dijitalleşme süreci yetersiz kalmıştır. İnsanlar dijitalleşmenin gerekliliğini yeterince kavrayamamış, özellikle iş hayatında bugüne kadar uygulanan yöntemler devam ettirilmiştir. Kovid-19 salgını, dijitalleşmede ne kadar geri kaldığımız gerçeğini bir kez daha göstermiştir.

Bizim için sağladığı kolaylıkları dikkate alarak şunu bir kez daha anladık ki dijital teknolojilerin gücü, Japonya'nın sosyal sorunlarının çözümü için olmazsa olmaz niteliktedir. Şimdi Japonya için fırsatları değerlendirme ve dijitalleşme sürecini hızlandırma zamanıdır."

Kişida, dünyanın Kovid-19 sonrası döneme girerken, beşeri sermayeye daha fazla yatırımı cezbeden erdemli bir küresel sistem kurulması gerektiğini belirtti.