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Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması

22.02.2022 08:19
Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını, sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını, sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

"Rusya'nın hamlelerinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal olduğunu" belirten Japon Başbakan, "Bu kabul edemeyeceğimiz bir hamle ve sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kişida, "Eğer bir işgal meydana gelirse Japonya gidişatı sürekli izleyecek ve yaptırımlar dahil sert cevap verilmesi amacıyla G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla yakından çalışma yürütecektir" dedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da söz konusu bölgede Japon vatandaşlarının zarar yaşadığına yönelik bilgi edinmediklerini aktararak, "Charter uçak seferi dahil hazırlıklarımızı planlıyor ve bölgeden Japonların tahliyesi çağrılarımız yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması - Son Dakika


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