Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu

21.04.2022 17:43
Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu

TOKYO, 21 Nisan (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Perşembe günü, bahar festivali kapsamında kötü şöhrete sahip Yasukuni Tapınağı'na törensel bir bağışta bulundu.

TOKYO, 21 Nisan (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Perşembe günü, bahar festivali kapsamında kötü şöhrete sahip Yasukuni Tapınağı'na törensel bir bağışta bulundu. Öte yandan Japon lider, geçtiğimiz Ekim ayında liberal eğilimli bir politikacı olarak başbakan seçilmesinden kısa bir süre sonra "masakaki" bağışlama yaklaşımının aynısını benimseyerek festival kapsamında tartışmalı türbeyi şahsen ziyaret etmeyecek. Bağış, Şinto ritüellerinde bir sunağın her iki yanına yerleştirilen Sakaki ağacının unsurlarını içeriyor. Sağcı muhafazakar olarak bilinen eski Başbakan Şinzo Abe, Perşembe günü tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti. Kendisinin 2013 yılında görevdeyken yaptığı bir önceki ziyaret, Japonya'nın en yakın komşularının tepkisine ve o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden sert kınama mesajlarına neden olmuştu.

Abe, 2020 yılında başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra geçen sene tapınağa şahsen ziyarette bulundu. Perşembe günü tapınağa yapılan diğer şahsi ziyaret, Kişida'nın iktidarda bulunan partisi Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) politika şefi olan, muhafazakarlığı ile bilinen Sanae Takaichi tarafından yapıldı. Komşu ülkelerin Japonya'nın geçmişteki vahşi militarizminin sembolü olarak gördüğü Yasukuni Tapınağı, hükümlü savaş suçlularını ve savaşta ölenleri onurlandırması nedeniyle uzun zamandır Japonya'nın komşularıyla arasında diplomatik bir gerilim kaynağı oluşturuyor. Yasukuni Tapınağı, II. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon Japon ile 14 hüküm giymiş A sınıfı savaş suçlusunu onurlandırmış olması ve tarihsel olarak gerçeği yansıtmayan müzesiyle birlikte Japonya'nın geçmişteki savaş suçlarının ve yanlışlarının bir kanıtı niteliğinde.

Japon liderler, yetkililer ve milletvekilleri tarafından şahsen veya vekaleten yapılan ziyaretler ve törensel bağış devamlı güçlü eleştirilere neden oldu ve Çin ile Güney Kore'nin de aralarında olduğu ülkelerin ve İkinci Dünya Savaşı döneminde Japonya'nın acımasız bir şekilde davrandığı diğer ülkelerin duygularını incitti. Kişida'nın savaşla bağlantısı olan bu tapınağa yaptığı törensel bağış, Güney Kore'de cumhurbaşkanı seçilen ve Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yoon Suk-yeol'un Japonya'ya Pazar gününden itibaren milletvekilleri, diplomatlar ve iş dünyası liderleriyle görüşmesi için heyet göndererek ilişkileri geliştirmeye çalıştığı dönemde yapıldı. Tokyo ve Seul arasındaki ilişkiler, Japon ordusunun II. Dünya Savaşı döneminde Korelilerin işçi olarak kullanılması ve Japon askeri genelevlerinde seks köleliğine zorlanmasına ilişkin sorunlar sebebiyle on yıllardır en kötü seviyeye düştü.

1993 yılında o dönemde kabine baş sekreteri olan Yohei Kono tarafından yayınlanan ve Japonya'nın askeri genelevlerinde savaş döneminde seks kölesi kullanılması nedeniyle resmi bir kabul ve özür içeren dönüm noktası niteliğindeki Kono Bildirisi ile ilgili o tarihten bu yana yönetimler tarafından güncellenmesi ve uyulması gerektiğine dair güçlü bir şekilde çağrıda bulunuldu ancak yıllar içinde sağ eğilimli LDP yönetimleri tarafından bu ihmal edildi. Bu sene aynı zamanda Japonya ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesinin de 50. yıl dönümü. Japonya'nın savaş döneminde sebep olduğu vahşetiyle hala tutarlı ve dürüst bir şekilde yüzleşmemesi ve ayrıca Diaoyu Adaları ile Doğu Çin Denizi'nde karaya yakın olan adacıkların doğal olarak Çin toprakları olduğunu reddetmesi, toprak anlaşmazlığının ortaya çıkmasına ve tartışmanın uzayıp gitmesine sebep oluyor. Japonya'nın savaş dönemindeki vahşetinin kurbanı olan ülkeler, ikili ilişkilerin geliştirilebilmesi için, Japon hükümetine savaş dönemine dair tarihi örtbas etmek yerine hatalarını kabul etmede daha fazla samimiyet göstermesi için düzenli olarak çağrıda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Kişida, Savaşla İlgili Kötü Şöhrete Sahip Yasukuni Tapınağı'na Bağışta Bulundu - Son Dakika
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