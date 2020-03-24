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Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020...
6 saat önce
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
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