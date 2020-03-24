Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020... - Son Dakika
Son Dakika Spor Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020... - Son Dakika Spor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020...

6 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020..., System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Shinzo Abe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: İHA

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