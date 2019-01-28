Son Dakika Haberleri: Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den Rusya ile Barış Sözü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den Rusya ile Barış Sözü

55 dakika önce

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni yılda Rusya ile 2. Dünya Savaşı'ndan kalan anlaşmazlıkları çözerek bir barış anlaşması imzalamaya kararlı olduklarını açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den Rusya ile Barış Sözü, System.String[]
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni yılda Rusya ile 2. Dünya Savaşı'ndan kalan anlaşmazlıkları çözerek bir barış anlaşması imzalamaya kararlı olduklarını açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Abe, Japon parlamentosu Diet'in yeni yasama dönemi açılışında yaptığı konuşmasında, ülkesinin 2019 yılındaki dış politika öncelikleri ve hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Japon Başbakan, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda ele geçirdiği Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası açıklarındaki adacıklarla ilgili olarak süren anlaşmazlığın çözülerek Moskova yönetimiyle kalıcı bir barış anlaşması imzalanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Başbakan Abe, "Savaşın bitiminden bu yana 70 yıldan fazla zamandan bu yana çözümsüzlüğe terk edilen bu meselenin halledilmesi için Başkan Putin ile güçlü bir kararlılığı paylaşıyoruz." dedi.

Abe, ayrıca Kuzey Kore konusunda müttefikleri ABD ve Güney Kore ile iş birliğini arttıracaklarını kaydetti.

Japon Başbakan, Japonya ile Güney Kore arasında son dönemde uluslararası sularda yaşanan askeri gerilimlere ve Güney Kore mahkemelerinin Japon şirketlerini sömürge dönemindeki zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle tazminata mahkum etmesi sebebiyle ortaya çıkan anlaşmazlıklara değinmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Rusya Federasyonu, Güncel
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