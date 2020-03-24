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Japonya Başbakanı Şinzo Abe: "Olimpiyatların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı"
6 saat önce
Japonya Başbakanı Şinzo Abe: "Olimpiyatların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı"
Japonya Başbakanı Şinzo Abe: "Olimpiyatların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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