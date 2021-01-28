Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü

28.01.2021 09:12
Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür, açık bir Hint-Pasifik hedefi için iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür, açık bir Hint-Pasifik hedefi için iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından ikili arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde Suga'nın Biden'ı başkanlık görevini devralması dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Korona virüsle mücadele ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin yanı sıra Kuzey Kore ve Çin eksenli sorunlar ile Avustralya ve Hindistan ile iş birliği gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin, Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nı kapsadığı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Suga ve Biden, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümüne dair çabaları sürdüreceklerini yineledi. İkili, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışma konusunda da anlaşırken, ilerleyen dönemde Suga'nın ABD'yi ziyaret etmesi konusunda da görüş birliğine vardığı öğrenildi.

OLİMPİYATLAR GÜNDEME GELMEDİ

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suga, Biden'ın başkanlık koltuğunu resmi olarak devralmasından önce yaptıkları ilk görüşmeye göre daha verimli tartışmalar yapabildiklerini söyledi. Biden ile kişisel ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydeden Suga, Japonya-ABD ittifakını güçlendirmek için çalışacağını ifade etti. Suga, görüşmede Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ele alınmadığını ifade etti.

(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler Evine haciz gelen Defne Samyeli'den açıklama: Beni küçük düşürmek için yaptı Trabzonspor'dan İrfan Can ve Visca açıklaması: İki futbolcuyla da ilgilenmiyoruz Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı
Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı         
09:30
Özel kasasından milyonlarca lira çıkan Savunma Sanayii köstebeği: Evimden çıkan 1.5 milyon euroyu arkadaşım unuttu Özel kasasından milyonlarca lira çıkan Savunma Sanayii köstebeği: Evimden çıkan 1.5 milyon euroyu arkadaşım unuttu         
08:27
Kazı sırasında bulunan tarihi yapının Osmanlı'nın son dönemlerine ait bir sarnıç olduğu ortaya çıktı Kazı sırasında bulunan tarihi yapının Osmanlı'nın son dönemlerine ait bir sarnıç olduğu ortaya çıktı         
08:10
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü         
20:48
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt         
18:54
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 09:44:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei