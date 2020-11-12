Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı seçilen Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı seçilen Biden ile telefonda görüştü

12.11.2020 04:13
Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı seçilen Biden ile telefonda görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 3 Kasım seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 3 Kasım seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Suga ile ABD Başkanı seçilen Biden ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Biden'ın ABD seçimlerindeki galibiyetini kutlayan Suga, Japonya-ABD güvenlik ittifakının önemini vurguladı.

Görüşme sonrası basına konuşan Suga, "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." ifadesini kullandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği gibi konuların ele alındığını kaydeden Suga, " Kuzey Kore'nin 'alıkoyduğu Japonlar' konusunda iş birliği talep ettim." dedi.

Suga daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan "Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek, Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." demişti.

Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğunu devralması bekleniyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga, ABD Başkanı seçilen Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika


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