Japonya Başbakanı Suga Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti

25.11.2020 15:03
Japonya Başbakanı Suga Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede ülkesinin kontrolünde bulunan ancak Çin ve Tayvan'ın da üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'na ilişkin endişelerini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede ülkesinin kontrolünde bulunan ancak Çin ve Tayvan'ın da üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'na ilişkin endişelerini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın, 2 günlük bir ziyaret kapsamında Tokyo'ya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi ofisinde kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Japonya ve Çin arasında kriz haline gelen Senkaku Adaları sorununa dair endişelerini Wang'a ileten Suga, komşu ülkeler arasındaki istikrarlı ilişkilerin bölgeye ve uluslararası camiaya fayda sağlayacağını belirterek Çin'i konu hakkında olumlu adımlar atmaya çağırdı. Pekin'in geçtiğimiz Haziran ayında Hong Kong'da uygulama kararı aldığı Ulusal Güvenlik Yasası konusundaki kaygılarını da Wang'a aktaran Suga, Çin'den 2011 Fukushima nükleer felaketinin ardından bazı Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat kısıtlamalarını hafifletmesini ve Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda Tokyo'ya destek olmasını beklediğini belirtti.

İlişkileri geliştirmek istiyoruz

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Wang, Pekin'in Tokyo ile ilişkilerini iyileştirmeye çalıştığını ve Doğu Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın buna engel olmaması gerektiğini söyledi. Wang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in küresel korona virüs salgınıyla mücadele, ekonomik toparlanma çabalarında işbirliği ve Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleşmesi konusunda desteğini dile getiren bir mesajı Suga'ya ilettiğini de sözlerine ekledi.

Motegi ile görüşmüştü

Wang dün Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya gelmiş, ikili Covid-19 salgını ile mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalmıştı. Ayrıca ay sonunda iki ülke arasındaki iş seyahatlerine devam edilmesine yönelik karar alınan görüşmede Motegi'nin, Senkaku Adaları sorunu konusunda ülkesinin tutumunu Wang'a ilettiği bildirilmişti.

Motegi, Hong Kong ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkındaki endişelerini de mevkidaşı ile paylaşmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Suga Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti - Son Dakika


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