Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj

14.11.2020 09:11
Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen Japonya-Güney Kore ilişkilerinde iyileşme sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen Japonya- Güney Kore ilişkilerinde iyileşme sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın resmi temaslarda bulunmak üzere ülkenin başkenti Tokyo'ya gelen Güney Kore-Japonya Parlamenterler Birliği'ne liderlik eden Kim Jin-pyo ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ihtilaflar nedeniyle en kötü dönemlerinden birinden geçtiği günlerde gerçekleşen görüşmede Suga'nın, ilişkilerde iyileşme sağlanmasına dair umudunu dile getirdiği öğrenildi. İlk uzlaşmacı hamleyi yapmanın Seul'e bağlı olduğunu yineleyen Suga'nın, Güney Kore-Japonya Parlamenterler Birliği üyelerinden mesajını Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'e iletmelerini istediği belirtildi.

Suga ayrıca, Eylül ayında göreve geldiğinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un kendisine gönderdiği tebrik mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirirken,

iki ülkenin önemli stratejik bağları bulunan komşular olduklarını hatırlattı. Kuzey Kore sorunu başta olmak üzere bölgesel konularda ikili iş birliğinin önemine dikkat çeken Suga, Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Ancak Güney Kore'nin ilişkilerin nasıl geliştirileceğini kendi bakış açısından ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekleyen Suga, Japon ve Güney Koreli parlamenterlerin diplomatik çabalarının tarihi ihtilafların çözümüne katkıda bulunacağını umduğunu ifade etti.

Diyaloğa devam kararı

Güney Kore'den bir parlamenter grubu önceki gün Japon mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelmiş, heyetler arasında gerçekleşen görüşmede taraflar tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen Japonya-Güney Kore ilişkilerini yeniden rayına oturtmak adına diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmıştı.

Suga çağrı yapmıştı

Geçtiğimiz hafta ise Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Şefi Park Jie-won'u kabul eden Suga, karşılıklı iş birliğinin önemine dikkat çekerek sağlıklı ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Güney Kore'yi inisiyatif almaya çağırmıştı.

İkili ilişkilerde kriz dönemi

Güney Kore'de yüksek mahkemenin aldığı 2. Dünya Savaşı sırasında kendilerinin ya da akrabalarının Japon şirketler için çalışmaya zorlandıklarını iddia eden Güney Korelilere tazminat ödenmesine dair karar Tokyo ve Seul arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuş, yeniden gün yüzüne çıkan tarihi ihtilaflar karşılıklı ihracat tedbirleri konusundaki düzenlemelerle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanına sıçramıştı. - TOKYO

Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj

Güney Kore, Japonya, Tokyo, Seul, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj - Son Dakika


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