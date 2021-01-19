Japonya Başbakanı Suga'dan "Kovid-19" ve "Olimpiyat" taahhüdü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga'dan "Kovid-19" ve "Olimpiyat" taahhüdü

19.01.2021 06:53
Japonya Başbakanı Suga'dan

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede Kovid-19'un en yakın zamanda kontrol altına alınacağı, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik kararlılığın sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede Kovid-19'un en yakın zamanda kontrol altına alınacağı, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik kararlılığın sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Olağan parlamento açılışında yaptığı konuşmada Başbakan Suga, ekonomiden olimpiyatlara, dış politikadan salgın önlemlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Suga, halkın ihtiyaç dışında evlerinde kalmaları ve restoranların erken kapanmasını kapsayan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başkent Tokyo dahil ülke genelindeki 11 eyalette sürdüğünü anımsattı.

"Virüse karşı mücadelede halkın yardımıyla ön safta yer alacağım." diyen Suga, şubatın sonuna kadar Kovid-19 aşılarının güvenliği ve etkisinin kanıtlanacağını belirterek, kendisinin de aşı olarak halk arasındaki şüpheleri gidereceğini belirtti.

OHAL uygulanan bölgelerdeki Kovid-19 önlemlerine riayet etmeyen kişi ve işletmelere ceza verilmesini öngören yasa revizyonunun parlamentoya getirileceğini kaydeden Suga, iş ve geçim kaynaklarını koruma sözü verdi.

Kovid-19'a karşı ülke ekonomisinin düze çıkarılması için "siyasi sorumluluğunu" yerine getireceğini aktaran Suga, yeni dönemde güneş enerjisi gibi çevre dostu teknolojilere yöneleceğini, 2050'ye dek "net 0 karbon hedefinin" yakalanacağını, idari reformlara yönelik eylüle doğru dijitalleşme ajansının kurulacağını söyledi.

Temmuz ayına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik kararlılığını yineleyen Suga, turnuvanın 2011'deki deprem ve tsunami afeti sonrası Japonya'nın kalkındığının göstergesi olacağına işaret ederek, "Ayrıca oyunlar, insanlığın Kovid-19'u yendiğinin de kanıtı olacaktır." diye konuştu.

Dış politikada ülkesinin "çok taraflılığı" savunduğunu vurgulayan Suga, ABD ile mevcut ittifakın hem Japonya'nın güvenlik ve diplomasisinin hem de Hint-Pasifik barışının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Güney Kore, Çin ve Rusya ile ilişkilerde ilerleme kat etmek istediğine dikkati çeken Suga, Kuzey Kore tarafından "alıkonulmuş Japonlar" konusunu çözmek üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "ön şartsız" görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Partisi lideri Edano Yukio ise düzenlediği basın toplantısında, Suga'nın konuşmasına değinerek, "(Kovid-19) Bu yüz yılda gelen bir kriz ve Başbakanın konuşmasından aciliyet duygusu hissetmedim." dedi.

Demokratik Halk Partisi lideri Tamaki Yuiçiro da "Olimpiyatların düzenlenmemesi halinde B planı nedir, bunun üzerine düşünmeye başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyat, Japonya, oyunlar, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga'dan 'Kovid-19' ve 'Olimpiyat' taahhüdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uyku sorununun koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı Aşı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü Norveç, Pfizer aşısının güvenli olduğunu açıkladı         
00:58
Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor         
23:41
Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak         
21:53
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti         
21:12
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde         
19:03
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 07:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Suga'dan "Kovid-19" ve "Olimpiyat" taahhüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei