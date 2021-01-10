Japonya Başbakanı Suga'dan "OHAL genişletilebilir" sinyali - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga'dan "OHAL genişletilebilir" sinyali

10.01.2021 07:41
Japonya Başbakanı Suga'dan

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Başbakan Suga, önceki gün Ulusal Valiler Birliğinde (NGA) vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği eyaletlerin OHAL kapsamına alınma talebini değerlendirdi.

Suga, "Durumu birkaç günde daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendirildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale edeceğiz." dedi.

Osaka ve Kyoto Kovid-19'a karşı OHAL kapsamına girmek istiyor

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL kapsamına alınmayı talep eden Osaka, Kyoto ve Hyogo valileriyle çevrim içi görüşme yapmıştı.

Görüşmede valilerden, bölgelerinde bar ve restoranların işletim sürelerinin daraltılması, halka akşam 20.00'den sonra evlerinde kalmaları gibi bazı ön tedbir almaları istendi.

Öte yandan Kyodo ajansına göre Aiçi ve Gifu ile Toçigi eyalet valileri de merkezi hükümete OHAL kapsamına alınmaları yönünde talepte bulunacak.

Ulusal Valiler Birliği (NGA) ise tedbirlere rağmen vaka sayılarının düşürülemediği eyaletlerde ivedilikle OHAL ilan edilmesini öngören tavsiye kararını hükümete sundu.

Tokyo metropolü, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba, güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde cuma günü yürürlüğe giren OHAL'in 7 Şubat'a dek sürmesi planlanıyor.

Geçen yıl nisan ayında önce 7 bölgede ilan edilen daha sonra tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileşme sonrası kademeli kaldırılmış ve 25 Mayıs'ta ülke genelinde sona ermişti.

Ölü sayısı 4 bini geçti

Kovid-19 vaka sayısının 283 bin 385'e, ölü sayısının 4 bin 35'e yükseldiği Japonya'da 827 kişi yoğun bakım servislerinde tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 73 bin 450'ye, Osaka'da 33 bin 920'ye, Kanagawa'da 26 bin 616'ya, Aiçi'de 19 bin 95'e, Saitama'da 17 bin 410'a, Hokkaido'da 14 bin 529'a, Çiba'da 13 bin 815'e, Hyogo'da 11 bin 819'a çıktı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga'dan 'OHAL genişletilebilir' sinyali - Son Dakika


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