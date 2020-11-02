Japonya Başbakanı Suga'dan Türk hakına başsağlığı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga'dan Türk hakına başsağlığı

02.11.2020 06:35
Japonya Başbakanı Suga'dan Türk hakına başsağlığı, System.String[]

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Suga mesajında, "Birçok insanın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın meydana geldiği haberlerinden derin üzüntü duydum. Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, kazazedelere acil şifalarımı bildiririm." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsatan Suga, "Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir." dedi.

Türkiye, Japonya, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga'dan Türk hakına başsağlığı - Son Dakika


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