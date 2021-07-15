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Japonya Başbakanı Suga, IOC Başkanı Bach'ı kabul etti - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga, IOC Başkanı Bach'ı kabul etti

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:54
Japonya Başbakanı Suga, IOC Başkanı Bach'ı kabul etti, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach gerçekleştirdikleri görüşmede, Covid-19 salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirerek küresel dayanışmayı teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach gerçekleştirdikleri görüşmede, Covid-19 salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirerek küresel dayanışmayı teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı dün Tokyo'daki başbakanlık ofisinde kabul etti. Ülkede etkisini sürdüren salgın nedeniyle eleştirilerin odağında olan Suga ve Bach, dev organizasyonla ilgili "güvenlik" vurgusu yaptı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Suga, sporcuların oyunlarda göstereceği yüksek performansın geleceğe yön verecek çocuk ve gençlere ilham vereceğini söyledi. Dünyanın korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir krizin içinde olduğuna dikkat çeken Suga, oyunların üstleneceği misyona atıfta bulunarak, "İnsanlığın bilgeliği ve çabalarımız ile bu krizin üstesinden geleceğimize dair güçlü bir mesaj vermek de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Suga, IOC'nin sporcuların ve tüm paydaşların olimpiyatlar kapsamında uygulanan ülke içi seyahat kısıtlamalarına uyması için çaba göstereceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Bach'tan dayanışma vurgusu

IOC Başkanı Thomas Bach ise Suga'ya olimpiyatlara katılacak sporcuların ve personelin korona virüs tedbirlerine uyacağına dair güvence verdi. Dev organizasyonun uluslararası toplum açısından önemine vurgu yapan Bach, "Dünya çapında milyarlarca insan bu oyunları izleyecek ve Japon halkının zor koşullar altında başardıklarına hayran kalacak" şeklinde konuştu. Oyunları "Dünyayı birleştirecek ve daha güçlü şekilde dayanışma yaptığımızı gösterecek bir fırsat" olarak niteleyen Bach, Japon halkını kendileri gibi birçok zorlukla mücadele eden yabancı sporcuları sıcak bir şekilde karşılamaya çağırdı.

Pandemi gölgesinde yapılacak

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını yinelemişti.

Seyircisiz olimpiyat

Salgın nedeniyle uygulanan sınır tedbirleri nedeniyle daha önce kapılarını deniz aşırı ziyaretçilere kapatan Tokyo Olimpiyatları'na ilk olarak sınırlı sayıda yerli izleyicinin kabul edileceği açıklansa da, geçen hafta alınan sürpriz kararla Tokyo ile çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 10 bin yerel izleyicinin alınacağı kamuoyuna yansısa da, Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağının olimpiyatların neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmesine neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Vaka sayısı artıyor

Olimpiyatların Covid-19'un yayılmasına neden olacağına dair endişeler sürerken, dün bin 149'u başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde 3 bin 194 vaka kaydedilmesi söz konusu endişeleri artırmıştı. Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 828 bin 379'a yükselmişti. Ölü sayısı da 15 bin 11 olmuştu. - TOKYO

Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Bach, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Suga, IOC Başkanı Bach'ı kabul etti - Son Dakika


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