Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi Açıklaması - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi Açıklaması

06.02.2021 06:53
Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi Açıklaması, System.String[]

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülke genelinde kullanılan Sağlık Bakanlığının temas takip uygulaması COCOA'daki teknik arızanın tespit edilememesi sebebiyle özür diledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülke genelinde kullanılan Sağlık Bakanlığının temas takip uygulaması COCOA'daki teknik arızanın tespit edilememesi sebebiyle özür diledi.

Meclis oturumundaki konuşmasında COCOA uygulamasındaki teknik açığa ilişkin sorumluluğu üstlenen Başbakan Suga, "Gerçekten üzgünüm. Meseleye tam anlamıyla bakmak benim sorumluluğum ki bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

Suga, teknik arızanın tespit edilememiş olmasına dair Sağlık Bakanı Tamura Norihisa'nın cezalandırılmasına ilişkin muhalefet temsilcilerinin taleplerini ise cevapsız bıraktı.

Sağlık Bakanlığının, teknik kadroları artırarak şubat ortasına doğru arızayı gidereceği kaydedildi.

25 milyon kullanıcı uyarı alamadı

???????Android kullanıcılarının 28 Eylül'de uygulamada yaptığı güncellemede teknik arıza oluştuğu ve bunun Kasım 2020 sonlarına doğru anlaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Eylül 2020'den beri COCOA uygulamasını indiren yaklaşık 25 milyon kullanıcının üçte biri Kovid-19 testi pozitif çıkanların yanına yaklaşıldığı halde gerekli uyarıyı alamadı.

Haziran'da tanıtılan COCOA uygulamasına Kovid-19 testi pozitif çıkmış bireyler, test ve semptomlara ilişkin güncel bilgileriyle kaydoluyor.

Kablosuz bluetooth teknolojisiyle 15 dakika boyunca bir metre mesafedeki diğer COCOA yüklü cihazların kullanıcılarının salgın kayıtlarını görebilen uygulama, hasta kişilere yaklaşılması halinde uyarı veriyor.

Muhalefet, Başbakan, Japonya, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li eski vekiller 'Ak Saçlılar'dan 3 talepte bulundu, isteklerin gerçekleşmesi halinde İnce'nin istifa etmeyeceği iddia edildi Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasını tek şarta bağladı Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı         
01:21
Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu         
23:28
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı         
22:21
Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı         
21:23
Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı         
20:27
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü         
10:38
Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada         
10:01
Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 07:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei