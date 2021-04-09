Japonya Başbakanı Suga, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japonlar konusunda Biden'den destek isteyecek - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik, gelecek hafta bir araya geleceği ABD Başkanı Joe Biden'den destek talep edeceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, 16 Nisan'da ABD'de Biden ile görüşecek Başbakan Suga, 1970-80'lerde Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japonların ailelerini kabul etti.

Kabulde, Kuzey Kore'nin 1977'de kaçırdığı 13 yaşındaki Megumi'nin annesi Yokota Sakie, "Güvende olmaları için her gün dua ediyoruz." dedi.

Yokota, sorunun uzun yıllardır çözüme kavuşturulmamasından yakınarak, "Tüm istediğimiz çocuklarımızın eve dönmeleri." diye konuştu.

Başbakan Suga da Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununun çözülmesi için gelecek haftaki zirvede ABD Başkanı Biden'den destek isteyeceğini belirtti.

Grup geçen ay, konunun çözümüne yönelik duygularını içeren ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazılan bildiriyi, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Joseph Young'a iletmişti.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını; Megumi dahil geriye kalan 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.