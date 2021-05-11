Japonya Başbakanı Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyesinde - Son Dakika

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide kamuoyu desteği, göreve geldiği Eylül 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Kamu yayıncısı NHK'nın hafta sonu telefon yoluyla 18 yaş üstü 2 bin 92 kişiye düzenlediği ankete göre, Suga kabinesine verilen kamuoyu desteği düştü.

Buna göre, Suga'ya destek geçen aya kıyasla 9 puan düşüşle yüzde 35'e geriledi; Suga'yı beğenmeyenlerin oranı ise 5 puan yükselişle yüzde 43'e çıktı.

Böylece, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık gerekçesiyle ağustosta istifasının ardından Eylül 2020'de göreve gelen Suga'ya kamuoyunun desteği, bugününe kadarki en düşük seviyesini gördü.