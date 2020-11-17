Japonya Başbakanı Suga ve Avustralya Başbakanı Morrison'dan Tokyo zirvesi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi hedefi doğrultusunda ikili işbirliğini daha ileriye taşıma umudunu iletti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. Suga'nın Eylül ayında Başbakanlığı devralmasından bu yana yabancı bir konuk liderle yaptığı ilk toplantı olması açısından önem taşıyan görüşme ile ilgili olarak, stratejik ortaklık vurgusu yapıldı. Japonya ve Avustralya'yı temel değerleri ve stratejik çıkarları paylaşan özel ortaklar olarak tanımlayan Suga, iki ülkenin işbirliğinin artan önemine dikkat çekti. Suga, karşılıklı ortaklıkları daha da güçlendirmek adına ulusal güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında kapsamlı işbirliği konusunda görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Özel sorumluluk

Morrison ise, iki ülkenin özgürlük ve demokrasinin mirasçıları olarak özel bir sorumluluğu paylaştığını söyledi. Japonya ve Avustralya'nın özgürlüğün peşinden gitmesinden, piyasa merkezli bir ekonomi kurmasından ve uzun süredir iyi ilişkiler sürdürmelerinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Morrison, bölgesel konulardaki tutumları hakkında ipucu verdi. "Amerika Birleşik Devletleri ile büyük bir ittifak içindeyiz. Ayrıca Çin ile de çok önemli bir ticari ilişkiye sahibiz. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerle çok güçlü ve olumlu ilişkilerimiz var" diyen Morrison, "Her birinin egemenliklerine kesin bir şekilde inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun gündem

İki günlük bir ziyaret kapsamında Japonya'ya gelen Morrison'un, Suga ile korona virüs pandemisi ve seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere bölgesel ikili işbirliği konularını ele alacağı bildirilmiş, liderlerin aynı zamanda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Avustralya ordusuna karşılıklı ortak tatbikatlar sırasında taraf ülke topraklarında yasal statü sağlayacak bir anlaşma konusunda da görüş alışverişinde bulunacakları kamuoyuna yansımıştı. Japon basınında yer alan haberlere göre, bugün bir araya gelen ikilinin söz konusu anlaşma ile ilgili olarak prensipte görüş birliği sağladığı belirtiliyor. - TOKYO