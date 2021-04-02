Japonya Başbakanı Suga ve Biden görüşmesinde tarih netleşti - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Washington'da gerçekleştireceği zirvenin daha önce planlanandan 1 hafta geç yapılacağı bildirildi. Görüşmenin tarihi ise 16 Nisan'da olarak açıklandı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ay Washington'da gerçekleştirmesi beklenen zirve ile ilgili tarih değişti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, görüşmenin daha önce kamuoyuna yansıyan tarihten 1 hafta geç yapılacağını duyurdu. Kato görüşmenin tarihinin ise 16 Nisan olacağını açıkladı.

Zirvenin başarısı için hazırlık sürecine daha fazla zaman tanıma gerektiği için görüşmenin 1 hafta ertelendiğini ifade eden Kato, görüşmede Japonya-ABD ittifakı, özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonu, Covid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve Kuzey Kore ile Çin dahil olmak üzere bir dizi konuda ikili işbirliğinin teyit edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşme, Biden'ın göreve gelmesinden ardından ilk kez yabancı bir liderle gerçekleştireceği ilk toplantı olması açısından önem taşıyor.

Sürpriz değişiklik

Japonya'da hükümet kaynakları kamuoyunun merakla beklediği görüşmenin 9 Nisan'da gerçekleşmesinin planlandığını belirtmiş, Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyaretine yönelik hazırlıklar kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu 16 Mart tarihinde olmuştu. Suga'ya önümüzdeki hafta ikinci dozun uygulanması bekleniyor. - TOKYO