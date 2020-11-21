Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

21.11.2020 09:18
Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, özgür ve adil bir ekonomik düzen oluşturmak için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, özgür ve adil bir ekonomik düzen oluşturmak için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in dün telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Suga'nın Ardern'i partisinin geçtiğimiz ay yapılan parlamento seçimlerinde elde ettiği tarihi zafer ve yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği öğrenilirken, ayrıca salgını yönetme sürecinde gösterdiği liderlik başarısına saygı duyduğunu ifade ettiği kaydedildi. Ardern'e ülkesinin Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımı ihlallerine tepkisi için teşekkür eden Suga, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunda mevkidaşından destek istedi.

Ekonomik iş birliği vurgusu

Japonya ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik bölgesinde önemli stratejik ortaklar olduğunu ve aynı değerleri paylaştığını belirten Suga ve Ardern'in, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturmak ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu gerçekleştirmek için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. İkili ayrıca

özgür ve adil ekonomik düzeni sağlama çabalarında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'ndan yararlanma konusunda da fikir birliğine vardı. Gelecek yıl Yeni Zelanda ev sahipliğinde gerçekleşecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısını da ele alan ikili, zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için iş birliği içinde çalışma kararı aldı. - TOKYO

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü - Son Dakika


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