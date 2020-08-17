Japonya Başbakanı Tokyo'daki hastanede sağlık kontrolünden geçti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, başkent Tokyo'daki Keio Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kyodo haber ajansında yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, başkent Tokyo'daki Keoi Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Haberde Başbakanın bu hastane ziyaretinin, Eski Ekonomi Bakanı Akira Amari'nin bir TV programında 'başbakanın biraz istirahate ihtiyacı olduğu' yönündeki sözlerinden sonra geldiğine dikkat çekildi. Hastane kaynaklarına göre, 65 yaşındaki Başbakan, yaklaşık 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçiyor ve en son ziyaretin 13 Haziran'da gerçekleştirmişti. Başbakanın mevcut ziyaretinin, Haziran'da yapılan sağlık kontrolüne ek olarak bir testle ilgili olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde, bu ayın başında haftalık yayımlanan bir derginin Başbakanın Temmuz ayında ofisinde kan kustuğunu belirtmesinin ardından Abe'nin sağlığı konusundaki endişelerin arttığı, ancak hükümetin sözcüsünün, Başbakanın sağlığının kötü durumda olduğunu reddettiği ifade edildi.