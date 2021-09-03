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Japonya Başbakanı Yoşihide Suga neden istifa kararı aldı? - Son Dakika
BBC

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga neden istifa kararı aldı?

03.09.2021 12:01
Japonya Başbakanı Yoşihide Suga neden istifa kararı aldı?, System.String[]

Politikacıların sık sık bir yıldan kısa sürede görevden ayrıldığı Japonya'da, popüleritesi hızla azalan Başbakan Yoşihide Suga istifa edeceğini açıkladı.

Politikacıların sık sık bir yıldan kısa sürede görevden ayrıldığı Japonya'da, popüleritesi hızla azalan Başbakan Yoşihide Suga istifa kararı aldı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 29 Eylül'de liderini seçecek. Suga, genel başkan adayı olmayacak.

LDP, Japonya Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip. Bu nedenle partinin yeni lideri Japonya'nın da başbakanı olacak.

Ülkede 17 Ekim'de ise erken seçim yapılması planlanıyor.

Yoşihide Suga, geçen yıl Eylül ayında Şinzo Abe'den başbakanlık görevini devralmıştı.

Suga, istifa kararını, hem partisindeki liderlik yarışına hem de Covid-19 salgınıyla mücadeleye aynı anda konsantre olamayacağı için aldığını söyledi.

Japonya'da uzmanlar ise esas nedenin bu olmadığına dikkat çekiyor. Delta varyantı kaynaklı Covid-19 vakalarının artmaya devam ettiği Japonya'da, hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kaldığı düşünülüyor.

Geçen hafta yapılan bir ankette Suga'ya kamuoyu desteği Japonya'da başbakanlar için kritik eşik olarak görülen yüzde 30'un da altına inmişti.

Bu sonuç, başkent Tokyo'da salgın şartlarında yapılması kimilerince mucize, kimilerince sorumsuzluk sayılan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın da Suga'ya kamuoyu desteğinin artmadığını gösteriyor.

Göreve başladığında yüzde 74 gibi yüksek bir desteğe sahip olan Suga, bürokrasiye karşı duran, reformcu ve tecrübeli bir siyasetçi olarak başbakanlık görevini üstlenmişti.

İlk dönemde halk arasında popüler olan politikalarının başında cep telefonu tarifelerinde indirim sağlaması ve kısırlık tedavisini sigorta kapsamına alması gibi uygulamalar vardı.

Ancak Suga bir yandan Covid-19'la mücadele ederken diğer yandan koronavirüsün yayılmasına neden olacağı yönünde bilim insanlarının uyarılarına rağmen iç turizmi canlandırmaya yönelik sürekli uzatılan kampanyaları teşvik etti. Bu da, onun düşüşünü beraberinde getirdi.

Kendisine bağlı Bilim Kurulu'nda hükümeti eleştiren bazı bilim insanlarını uzaklaştırması da Suga'ya duyulan güvenin azalmasına neden oldu.

Tüm bunlara ülkede acil durumun beşinci kez uzatılması da eklendi. İşletme sahipleri uğradıkları mali zararın, halk da acil durum önlemlerinin yarattığı olumsuzlukların faturasını Suga'ya çıkardı.

Başbakan adayları kim?

Japonya'da LDP liderliği ve Başbakanlık için yarışan isimlerden en çok öne çıkanı, Fumio Kişida.

Eskiden Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Kişida her fırsatta Suga'yı eleştiriyor ve Covid-19 ile baş etmenin yolunun ekonomiyi canlandırmaktan ve bunun için de bir teşvik paketi açıklamaktan geçtiğini düşünüyor.

Bir diğer güçlü aday ise yine eski Dışişleri Bakanı ve Amerika kökenli bir politikacı olan Taro Kono.

Açık görüşlülüğü ve mükemmel İngilizcesiyle yabancı basının ilgisini çeken Kono'nun, LDP içinde Maliye Bakanı Taro Aso gibi kilit isimlerden destek bulursa genel başkanlığa adaylığını koyacağı belirtiliyor.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga neden istifa kararı aldı?

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Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı Yoşihide Suga neden istifa kararı aldı? - Son Dakika Dünya

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